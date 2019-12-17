Песков призвал Киев относиться к российским журналистам добрее

17 декабря 201913:08

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского отношение Киева к российским журналистам изменится в лучшую сторону.

Песков назвал различия между Зеленским и Порошенко

В Кремле подчеркнули, что после конференции в Париже по итогам нормандского саммита Москва «отфиксировала» заявление Зеленского.

Также Песков посетовал, что отношение к журналистам на Украине «не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему», передает RT.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский пригласил российских журналистов посетить Украину и лично ознакомиться с обстановкой в стране.

Однако впоследствии погранслужба Украины не впустила на территорию страны одного журналиста «Звезды» и трех корреспондентов НТВ, сообщает Ura.ru

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Фото: РИА Новости
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