Песков призвал Киев относиться к российским журналистам добрее

В Кремле подчеркнули, что после конференции в Париже по итогам нормандского саммита Москва «отфиксировала» заявление Зеленского.

Также Песков посетовал, что отношение к журналистам на Украине «не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему», передает RT.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский пригласил российских журналистов посетить Украину и лично ознакомиться с обстановкой в стране.

Однако впоследствии погранслужба Украины не впустила на территорию страны одного журналиста «Звезды» и трех корреспондентов НТВ, сообщает Ura.ru

