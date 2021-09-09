Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах сообщило о подготовке встречи Путина и Байдена. По данным СМИ, саммит может состояться в октябре. При этом ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что Москва не может подтвердить факт начала обсуждения подготовки новых переговоров глав государств.

