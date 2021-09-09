Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
Контакты между Москвой и Вашингтоном идут на разном уровне, но планов о саммитах РФ и США на высшем уровне нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах сообщило о подготовке встречи Путина и Байдена. По данным СМИ, саммит может состояться в октябре. При этом ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что Москва не может подтвердить факт начала обсуждения подготовки новых переговоров глав государств.
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