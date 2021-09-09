СМИ: Путин и Байден проведут новую встречу

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести новую встречу. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на собственные источники в американских дипломатических кругах.

По данным СМИ, саммит Путина и Байдена может состояться уже в октябре. Собеседники издания отмечают, что главы государств обсудят ряд актуальных тем, в том числе Афганистан, Украину, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

При этом ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что российская сторона не может подтвердить факт начала обсуждения подготовки новых переговоров президентов.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла в июне в Женеве, напоминает «Свободная пресса».

