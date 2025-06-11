Власти Приднестровья ввели режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа

Чрезвычайное экономическое положение введено в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принял Верховный Совет ПМР на внеочередном заседании, утвердив указ главы региона Вадима Красносельского. Меры введены в связи с «тяжелым общеэкономическим кризисом» и продолжающимся ухудшением социально-экономических показателей из-за сокращения поставок газа в ПМР. Решение призвано восстановить необходимые условия жизнеспособности государства и обеспечить основные потребности населения.

Особый режим вводится на 30 суток.

В феврале в Приднестровье восстановили газоснабжение населения после месячного перерыва на фоне прекращения транзита газа из России через Украину, напоминает 360.ru.

