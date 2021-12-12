Песков: президенты Путин и Байден вели предельно конкретные переговоры

По словам Пескова, главы двух держав демонстрируют «атрибутику доброго общения».

«С точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена», — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

При этом, обсуждая ситуацию на Украине, Владимир Путин сказал Байдену, что войска РФ никому не угрожают – передал пресс-секретарь президента его слова. По мнению Пескова, невозможно применять санкции против РФ и не испытывать страдания самому.

Официальный представитель Кремля заявил, что Путин выразил желание лично увидеться с Байденом.

Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор заявил «Радиоточке НСН», что Путин и Байден во время онлайн-переговоров не смогут ощутить флюиды друг друга, поэтому ни о чем не договорятся.

«Онлайн-общение убивает эмоции. 99% того, что будет говориться, не будет воспринято противоположной стороной. Когда люди общаются онлайн, они не чувствуют эмоции, настроение, состояние человека. При таком общении не чувствуются флюиды, которые человек излучает: ненависть, гнев, настороженность, тревогу. Очное общение позволяет не только слушать, что говорит человек, но и понять, искренне ли он готов к таким переговорам, на сколько он честен и дружелюбен», - добавил психолог.

