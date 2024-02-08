Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»

Экспроприацией назвал национализацию активов российской компании «Роснефть» в ФРГ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Он предупредил руководство Германии, что подобные меры вызовут последствия.

Песков подчеркнул, что подобные шаги подрывают экономические и правовые устои в странах ЕС.

«Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам», — добавил он.

О намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland ранее проинформировало «Роснефть» министерство по делам экономики и защиты климата Германии.

Ранее суд ФРГ поддержал передачу активов «Роснефти» под внешнее управление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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