Песков предупредил ФРГ о последствиях в случае национализации активов «Роснефти»
Экспроприацией назвал национализацию активов российской компании «Роснефть» в ФРГ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Он предупредил руководство Германии, что подобные меры вызовут последствия.
Песков подчеркнул, что подобные шаги подрывают экономические и правовые устои в странах ЕС.
«Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам», — добавил он.
О намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland ранее проинформировало «Роснефть» министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Ранее суд ФРГ поддержал передачу активов «Роснефти» под внешнее управление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru