Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет

Говорить о мирном урегулировании ситуации на Украине преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Говоря о том, какой из ранее предложенных сторонами планов мирного урегулирования ближе Москве и есть ли у РФ свой вариант такого плана, Песков указал, что предпосылок для мирного урегулирования кризиса «нет, очевидно», пишет Газета.ру.

«Специальная военная операция продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что вряд ли может идти речь о переговорах с представителями нынешней киевской власти, отмечает Ura.ru. На Украине запретили какие-либо обсуждения с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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