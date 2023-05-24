Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет

Говоря о том, какой из ранее предложенных сторонами планов мирного урегулирования ближе Москве и есть ли у РФ свой вариант такого плана, Песков указал, что предпосылок для мирного урегулирования кризиса «нет, очевидно», пишет Газета.ру.

«Специальная военная операция продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что вряд ли может идти речь о переговорах с представителями нынешней киевской власти, отмечает Ura.ru. На Украине запретили какие-либо обсуждения с Россией.

