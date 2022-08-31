Песков: Позиция Анкары по Крыму не мешает взаимодействию с Москвой

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Крым должен вновь вернуться в состав Украины.

Комментируя заявление турецкого лидера, Песков отметил, что Турция изначально выражала несогласие с РФ по этому вопросу.

«Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что Россия и Турция будут общаться «там, где надо», более того, страны обладают хорошим потенциалом для углубления взаимодействия.

