Песков: Позиция Анкары по Крыму не мешает взаимодействию с Москвой

Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию Москвы и Анкары по нужным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Турции заявили, что Крым должен перейти Украине при подписании соглашения с Россией

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Крым должен вновь вернуться в состав Украины.

Комментируя заявление турецкого лидера, Песков отметил, что Турция изначально выражала несогласие с РФ по этому вопросу.

«Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что Россия и Турция будут общаться «там, где надо», более того, страны обладают хорошим потенциалом для углубления взаимодействия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияКрымДмитрий Песков
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