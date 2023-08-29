Песков поздравил авиастроителей с первым полетом импортозамещенного SJ-100
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100.
Он отметил, что освоение новых технологий происходит в рекордно сжатые сроки. Песков уточнил, что работа еще не закончена, так как самолет предстоит оснастить отечественными двигателями.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин детально знает график импортозамещения в авиации. Он также добавил, что пока в планах Путина нет посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, где создали SJ-100.
Ранее, 29 августа, опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Всего на импортозамещенном лайнере заменили около 40 систем и агрегатов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru