Песков пояснил смягчение визового режима для граждан Грузии
В России достаточно большая грузинская диаспора, а российские туристы ездят в Грузию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии, он указал, что диалог народов России и Грузии не прерывался.
«Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался... Это нормальные процессы», - заключил представитель Кремля.
Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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