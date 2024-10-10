Песков пояснил смягчение визового режима для граждан Грузии

В России достаточно большая грузинская диаспора, а российские туристы ездят в Грузию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии, он указал, что диалог народов России и Грузии не прерывался.

«Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов - он, собственно, и не прерывался... Это нормальные процессы», - заключил представитель Кремля.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября, назвав предстоящее волеизъявление референдумом по выбору «между Европой и Россией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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