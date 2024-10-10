Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь въехать без визы в Россию могут граждане Грузии, которые прибывают в РФ с целью трудовой деятельности либо на период более 90 дней для временного пребывания в РФ, а также в целях получения образования.

Ранее у этой группы лиц не было права въезда в Россию без визы. Теперь они могут въехать в РФ по паспорту, диппаспорту, служебного паспорту, книжке моряка, по проездному документа для возвращения в Грузию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



