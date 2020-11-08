Daily Mail утверждает, что Меланья Трамп потребует развода
Первая леди США Меланья Трамп собирается развестись после официального оглашения выборов, сообщает Daily Mail со ссылкойна бывшую помощницу президентской семьи Омаросу Маниголт-Ньюман.
По ее словам, Меланья давно хотела развестись с Трампом, но ждала срока окончания его полномочий.
«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — заявила Маниголт-Ньюман.
О том, что брак президентской четы был сделкой, сообщила и другая помощника семьи Стефани Волкофф. Она отметила, что супруги четыре года в Белом доме спали в разных комнатах, пишет Газета.ru.
По мнению американских журналистов, слова Мелании Трамп о прекрасных отношениях с супругом являются одним из условий их брачного договора.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщили, что зять и первый советник Трампа Джаред Кушнер предложил действующему президенту признать поражение на выборах США.
Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдена, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным агентства Associated Press и телеканала Fox News, Байден получил в свою поддержку 290 голосов при необходимых для победы 270, а Трамп - 214 голосов. Действующий президент накануне объявил о своей победе «с большим отрывом» и заявил, что намерен обратиться в суд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
- Минобороны Азербайджана сообщило потерях армянских военных в Карабахе
- В Армении заявили об обстрелах Степанакерта и Мартуни и боях за Шуши
- В четырех штатах США суды отказали Трампу в исках
- Трамп раскрыл доказательства мошенничества на президентских выборах в США
- Правозащитники рассказали о 320 задержанных в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru