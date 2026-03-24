Лавров: Россия будет оказывать материальную помощь Кубе
24 марта 202612:43
Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Кубе. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Как отметил глава МИД, Москва намерена и далее предоставлять Гаване «необходимую помощь, поддержку, включая материальную».
«Гуманитарное содействие на данном этапе весьма и весьма актуально для наших кубинских друзей», - подчеркнул Лавров.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что Россия не может позволить США «душить» отдельных руководителей и целые народы, как это происходит с Кубой и Венесуэлой.
Горячие новости
- Володин назвал спорной инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
- Песков: Вопрос выборов на Украине по-прежнему актуален
- Неубедительные технологии: Почему 90% проектов с ИИ закрываются
- Фильтры пессимизма: Предрасположенность к депрессии передается по наследству
- Психолог или психиатр: Как распознать, какая помощь требуется нестабильному человеку
- Володин: Женщина должна сама принимать решение об аборте
- «Таких 95%»: Почему таксистов-подработчиков хотят освободить от локализации
- Песков рассказал, когда Кремль проинформирует о гостях на параде 9 мая
- Ветеринары опровергли критический дефицит вакцин для животных
- В Совфеде объяснили поведение депутата Самокиша весенним обострением