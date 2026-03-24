Лавров: Россия будет оказывать материальную помощь Кубе

Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Кубе. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Как отметил глава МИД, Москва намерена и далее предоставлять Гаване «необходимую помощь, поддержку, включая материальную».

«Гуманитарное содействие на данном этапе весьма и весьма актуально для наших кубинских друзей», - подчеркнул Лавров.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что Россия не может позволить США «душить» отдельных руководителей и целые народы, как это происходит с Кубой и Венесуэлой.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
