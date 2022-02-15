Глава МВД Украины предупредил о «фейко-апокалипсисе»

Глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил сограждан, что 15 февраля станет «критическим днем» в плане нагнетания различных слухов и появления фейков в СМИ.

«Сегодня будет критический день с точки зрения появления фейков и ложных сообщений, цель которых - нагнетание паники и страха среди нас», - сказал Монастырский в видеообращении на YouTube.

«Посрамлены и уничтожены!»: Захарова объявила 15 февраля Днем провала западной военной пропаганды

По его мнению, в этот день «через соцсети будут разгонять апокалиптические новости на любой вкус». При этом министр заверил украинцев, что ситуация в стране стабильна и контролируется, отмечает ТАСС.

Накануне с обращением к нации выступил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший 16 февраля Днем единения украинского государства.

Президент США Джо Байден ранее называл 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации об отводе российских войск после учений назвала 15 февраля - Днем провала западной пропаганды войны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Фейковые НовостиСМИУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры