Глава МВД Украины предупредил о «фейко-апокалипсисе»

По его мнению, в этот день «через соцсети будут разгонять апокалиптические новости на любой вкус». При этом министр заверил украинцев, что ситуация в стране стабильна и контролируется, отмечает ТАСС.

Накануне с обращением к нации выступил президент Украины Владимир Зеленский, объявивший 16 февраля Днем единения украинского государства.

Президент США Джо Байден ранее называл 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации об отводе российских войск после учений назвала 15 февраля - Днем провала западной пропаганды войны.

