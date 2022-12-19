Песков посоветовал отдохнуть главкому ВСУ после слов об операции Москвы и Минска
Главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному следует отдохнуть после его слов о том, что Россия и Белоруссия готовят совместную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Ранее Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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