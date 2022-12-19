Песков посоветовал отдохнуть главкому ВСУ после слов об операции Москвы и Минска

Главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному следует отдохнуть после его слов о том, что Россия и Белоруссия готовят совместную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»

«Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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