Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны

«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что те, у кого берут интервью, должны обладать мудростью, «чтобы на такие вопросы не отвечать», отмечает РЕН ТВ.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ошибочно говорить о невозможности ядерной войны. Политик напомнил, что в истории человечества ядерное оружие уже было использовано, пишет «Свободная пресса».

