Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны

Вопросы о возможности ядерной войны задавать не стоит, а спикерам не следует на них отвечать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что те, у кого берут интервью, должны обладать мудростью, «чтобы на такие вопросы не отвечать», отмечает РЕН ТВ.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ошибочно говорить о невозможности ядерной войны. Политик напомнил, что в истории человечества ядерное оружие уже было использовано, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьДмитрий Песков
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