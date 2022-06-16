Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
Вопросы о возможности ядерной войны задавать не стоит, а спикерам не следует на них отвечать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что те, у кого берут интервью, должны обладать мудростью, «чтобы на такие вопросы не отвечать», отмечает РЕН ТВ.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ошибочно говорить о невозможности ядерной войны. Политик напомнил, что в истории человечества ядерное оружие уже было использовано, пишет «Свободная пресса».
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