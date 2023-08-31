Песков порассуждал об оставленном Горбачевым следе в истории России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев оставил в истории государства значительный след. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Песков также отметил, что Путин поддерживал отношения с Горбачевым.

Ранее разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке Андрей Безруков заявил, что Горбачев игнорировал данные советской разведки о присутствии в руководстве государства агентов влияния США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковМихаил Горбачев

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