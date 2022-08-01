Песков пообещал сообщить о новых переговорах Путина и Макрона
1 августа 202217:58
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обязательно проинформирует о контактах Владимира Путина с французским лидером Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сообщает РИА Новости.
«Мы сообщим если и когда контакт состоится», - подчеркнул Песков.
Последний раз Путин общался с Макроном 28 мая, в беседе также принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru