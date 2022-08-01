Песков пообещал сообщить о новых переговорах Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обязательно проинформирует о контактах Владимира Путина с французским лидером Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сообщает РИА Новости.

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«Мы сообщим если и когда контакт состоится», - подчеркнул Песков.

Последний раз Путин общался с Макроном 28 мая, в беседе также принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир Путин
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