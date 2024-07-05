Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Кремле
5 июля 202413:32
Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, венгерский политик прилетел в российскую столицу с рабочим визитом.
Песков отметил, что в ходе переговоров Путина и Орбана будет обсуждаться, в том числе, конфликт на Украине.
Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Россию «в рамках миссии мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru