Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль: Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине

По его словам, венгерский политик прилетел в российскую столицу с рабочим визитом.

Песков отметил, что в ходе переговоров Путина и Орбана будет обсуждаться, в том числе, конфликт на Украине.

Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Россию «в рамках миссии мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры