Кремль: Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России добавил, что урегулирование конфликта на Украине было одной из тем встречи Эрдогана и российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Астане, которая продлилась порядка двух часов.

В ходе беседы лидеров двух стран президент Турции пообещал Путину в дальнейшем прилагать усилия к мирному разрешению противостояния Москвы и Киева. Эрдоган выразил уверенность, что добиться этого можно прекращением огня и миром.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский добровольно никогда не согласится на переговоры с Россией, так как опасается за свою жизнь, но Запад все больше требует от Киева мира.

