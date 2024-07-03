Кремль: Эрдоган не сможет стать посредником в переговорах по Украине
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах по российско-украинскому конфликту. Об этом сообищло агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента России добавил, что урегулирование конфликта на Украине было одной из тем встречи Эрдогана и российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Астане, которая продлилась порядка двух часов.
В ходе беседы лидеров двух стран президент Турции пообещал Путину в дальнейшем прилагать усилия к мирному разрешению противостояния Москвы и Киева. Эрдоган выразил уверенность, что добиться этого можно прекращением огня и миром.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский добровольно никогда не согласится на переговоры с Россией, так как опасается за свою жизнь, но Запад все больше требует от Киева мира.
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