Песков подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
24 апреля 202312:45
Выборы президента России в 2024 году состоятся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «любые выборы чрезвычайно важны», подготовка к голосованию будет проведена.
Вместе с тем Песков допустил, что попытки вмешательства в выборы будут увеличиваться на фоне обстановки в мире.
«То, что так или иначе ... происходит вмешательство каждый раз ... это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает», — указал пресс-секретарь.
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru