Песков подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году

Представитель Кремля подчеркнул, что «любые выборы чрезвычайно важны», подготовка к голосованию будет проведена.

Вместе с тем Песков допустил, что попытки вмешательства в выборы будут увеличиваться на фоне обстановки в мире.

«То, что так или иначе ... происходит вмешательство каждый раз ... это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает», — указал пресс-секретарь.

