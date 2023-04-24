Песков подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году

Выборы президента России в 2024 году состоятся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что «любые выборы чрезвычайно важны», подготовка к голосованию будет проведена.

Вместе с тем Песков допустил, что попытки вмешательства в выборы будут увеличиваться на фоне обстановки в мире.

«То, что так или иначе ... происходит вмешательство каждый раз ... это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает», — указал пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииДмитрий Песков

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