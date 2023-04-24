Памфилова: Запад заинтересован в срыве выборов президента России

По словам главы ЦИК, люди понимают, что грядущие выборы главы государства — не просто голосование, а «вопрос смены эпох», пишет Ura.ru.

«Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента ... сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — заявила Памфилова.

Председатель Центризбиркома считает, что грядущие президентские выборы имеют особое значение для россиян и всего мира, и явка будет высокой, указывает телеканал «360». Как отметила Памфилова, сейчас все партии в РФ «отложили свои политические, идеологические предпочтения и противоречия» и объединились, показав себя патриотами и поддерживая граждан, участвующих в специальной военной операции.

«Каждый здесь на своей линии фронта пытается помочь - вот это дорогого стоит. То, от чего Запад истерит», — подчеркнула Памфилова.

