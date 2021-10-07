Песков подтвердил обсуждение повестки возможной встречи Путина и Зеленского
Началось формирование повестки для возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, между офисом президента Украина и администрацией российского президента осуществляются контакты с целью определить перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться на встрече.
На данный момент общее понимание повестки возможно встречи отсутствует, отметил Песков.
Ранее в Киеве назвали условие, при выполнение которого президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой.
По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, встреча состоится после исчезновения вопросов «оккупации Россией части территорий».
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