В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

В Киеве назвали условие, при выполнение которого президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой, передает РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, встреча состоится после исчезновения вопросов «оккупации Россией части территорий».

После этого Украина будет готова обсудить повестку в отношении двух стран, в том числе возобновление дипломатических отношений, транспортного сообщения.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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