В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина
6 октября 202120:26
В Киеве назвали условие, при выполнение которого президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой, передает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, встреча состоится после исчезновения вопросов «оккупации Россией части территорий».
После этого Украина будет готова обсудить повестку в отношении двух стран, в том числе возобновление дипломатических отношений, транспортного сообщения.
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6 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru