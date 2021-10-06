В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, встреча состоится после исчезновения вопросов «оккупации Россией части территорий».



После этого Украина будет готова обсудить повестку в отношении двух стран, в том числе возобновление дипломатических отношений, транспортного сообщения.

