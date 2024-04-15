Депутат Затулин заявил, что Баку не просит вывести миротворцев из Карабаха
Нахождение российских миротворцев в Нагорном Карабахе взаимосвязано с отношениями между Москвой и Баку. Об этом в беседе с Газетой.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Он указал, что после ухода армянского населения из региона поводов для присутствия миротворцев стало меньше, однако Азербайджан пока не поднимает вопрос об их выводе, чтобы Россия не восприняла это как поражение или уступку.
По мнению депутата, российские миротворцы по-прежнему находятся в Нагорном Карабахе с целью гарантировать сохранность «оставленных армянским населением домов, памятников истории и культуры».
«Есть некая надежда на то, что часть армян вернется в Нагорный Карабах, но те условия, которые Азербайджан официально выдвигает... вряд ли способствуют их возвращению», - заключил Затулин.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании, сообщает RT.
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