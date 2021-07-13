Песков подтвердил готовность Путина к диалогу с Зеленским
В данный момент не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом. по его словам, Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением «тех тем, которые бесполезно обсуждать».
«Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи (статьи Путина об историческом единстве русских и украинцев – прим. НСН», - цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что до возможной встречи Путина с Зеленским нужно, как минимум, подготовить встречу на уровне администраций президентов.
Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В своей работе президент России объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом. На нее уже отреагировал президент Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru