Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится 18 марта

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Тему беседы президентов он раскрыть отказался, так как в Кремле никогда «не опережают события».

«В нашем понимании, конечно, разговоры двух президентов не подлежат априори какому-то обсуждению содержания», — заключил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится, как только в этом появится необходимость, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп

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