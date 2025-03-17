Уолтц: Взаимодействие Москвы и Вашингтона может эволюционировать в широкие отношения

Взаимоотношения Москвы и Вашингтона могут выйти на новый уровень, сообщил телеканалу Fox News помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, они могут эволюционировать в «широкие отношения». Уолтц не исключил, что Белый дом может оказывать на Россию давление.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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