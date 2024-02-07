Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Песков назвал фейками появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону. Интервью Путина выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что интервью российского лидера американскому журналисту может быть опубликовано 8 февраля, пишет RT.

