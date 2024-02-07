Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Названы последствия интервью Путина Такеру Карлсону для США

Песков назвал фейками появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону. Интервью Путина выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что интервью российского лидера американскому журналисту может быть опубликовано 8 февраля, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЖурналистыПолитикаИнтервьюВладимир ПутинДмитрий Песков

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