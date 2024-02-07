Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.
Песков назвал фейками появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону. Интервью Путина выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать.
Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ.
Ранее Wall Street Journal сообщил, что интервью российского лидера американскому журналисту может быть опубликовано 8 февраля, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
- Владимир Соколов возглавил список инфлюенсеров, которым доверяют россияне
- Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
- На Бали погиб продюсер Анны Asti, Лолиты, Элджея и Федука
- «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности
- Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
- На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной
- Онищенко: COVID-19 выдохся
- Группа Uma2rman представила клип на песню «Дождись»
- Медведев: Гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru