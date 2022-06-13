Грызлов анонсировал ближайшую встречу Путина и Лукашенко

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

Грызлов отметил, что с начала года лидеры встретились уже пять раз.

Посол добавил, что российские власти высоко ценят поддержку белорусского правительства. Он также назвал Белоруссию ближайшим союзником РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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