Песков: Подрыв «Северных потоков» совершили крупные государства
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» не мог быть совершен небольшой группой людей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российские спецслужбы располагают информацией, которая подтверждает, что подобный акт в отношении критической инфраструктуры вряд ли мог быть совершен «чуть ли не частниками и на частные деньги».
«Речь идёт тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа», - заключил представитель Кремля.
Ранее немецкий журнал Spiegel написал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» обошёлся в 300 тысяч долларов, финансирование осуществлялось из частных источников, а группа диверсантов якобы состояла из гражданских лиц, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
- Прощание с Романом Мадяновым пройдет 27 сентября в Бронницах
- Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество
- Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд
- Песков: Подрыв «Северных потоков» совершили крупные государства
- Британский актер Тим Рот получил приглашение сняться в «Острых козырьках»
- Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе
- Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада
- В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы
- «Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru