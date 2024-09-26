Песков: Подрыв «Северных потоков» совершили крупные государства

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» не мог быть совершен небольшой группой людей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, российские спецслужбы располагают информацией, которая подтверждает, что подобный акт в отношении критической инфраструктуры вряд ли мог быть совершен «чуть ли не частниками и на частные деньги».

«Речь идёт тоже о причастности крупных государств к организации и проведению этого акта саботажа», - заключил представитель Кремля.

Ранее немецкий журнал Spiegel написал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» обошёлся в 300 тысяч долларов, финансирование осуществлялось из частных источников, а группа диверсантов якобы состояла из гражданских лиц, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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