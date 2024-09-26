Посол РФ в Германии: Версия о подрыве Nord Stream ныряльщиками — развлечение
26 сентября 202405:15
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал развлечением распространяемую версию о том, что к взрывам российских газопроводов «Северные потоки» причастны водолазы из Украины, сообщает РБК.
По словам дипломата, цель таких публикаций в СМИ — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии. Нечаев считает, что подобные сообщения могут «скорее развлечь, чем убедить в правдивости».
Ранее стало известно, что операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 300 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru