Посол РФ в Германии: Версия о подрыве Nord Stream ныряльщиками — развлечение

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал развлечением распространяемую версию о том, что к взрывам российских газопроводов «Северные потоки» причастны водолазы из Украины, сообщает РБК.

В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

По словам дипломата, цель таких публикаций в СМИ — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии. Нечаев считает, что подобные сообщения могут «скорее развлечь, чем убедить в правдивости».

Ранее стало известно, что операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 300 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный ПотокСеверный Поток-2

Горячие новости

Все новости

партнеры