Песков озвучил темы переговоров Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран и обмене мнений по международным делам. Также одной их тем станет обсуждение попыток коллективного запада раскачать ситуацию в Белоруссии, рассказал официальный представителья Кремля на встрече с журналистами.
Песков отметил, что возвращение Путина из Санкт-Петербурга запланировано на 14 июля.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в конце мая в Сочи. Комментируя итоги встречи, политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Москве «стоит ускорить динамику ухода Лукашенко с поста президента».
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