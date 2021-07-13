Песков озвучил темы переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран и обмене мнений по международным делам. Также одной их тем станет обсуждение попыток коллективного запада раскачать ситуацию в Белоруссии, рассказал официальный представителья Кремля на встрече с журналистами.

Песков отметил, что возвращение Путина из Санкт-Петербурга запланировано на 14 июля.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в конце мая в Сочи. Комментируя итоги встречи, политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Москве «стоит ускорить динамику ухода Лукашенко с поста президента».

