Песков рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что предстоящая встреча глав России и Турции, запланированная в Москве, будет непростой. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно», - сказа Песков.

Официальный представитель Кремля отмечает, что «прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства ранее взятые на себя каждая страна должна выполнить».

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН обратил внимание на то, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает заведомо неисполнимы условия - просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт в Сирии. Востоковед объясняет, почему Россия не может отказаться от выполнения своих обязательств перед правительством Башара Асада.



