Песков ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

Кремль своевременно проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Путин пошутил о своем послании Федеральному собранию

Журналисты задали ему вопрос о том, может ли послание состояться 29 февраля. «Мы своевременно проинформируем вас», – заявил официальный представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится в конце февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию

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