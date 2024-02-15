Песков ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
15 февраля 202402:01
Кремль своевременно проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты задали ему вопрос о том, может ли послание состояться 29 февраля. «Мы своевременно проинформируем вас», – заявил официальный представитель Кремля.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится в конце февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru