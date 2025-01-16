Песков ответил Туску на его обвинения о подготовке Россией терактов
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы планировании Россией терактов против авиакомпаний являются очередным бездоказательным обвинением. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Польша хорошо известна подобными бездоказательными обвинениями.
«Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», - заключил он.
Ранее Туск в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия планировала воздушные теракты не только против Польши, но и против авиакомпаний по всему миру, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru