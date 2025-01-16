Песков ответил Туску на его обвинения о подготовке Россией терактов

По словам представителя Кремля, Польша хорошо известна подобными бездоказательными обвинениями.

«Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», - заключил он.

Ранее Туск в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия планировала воздушные теракты не только против Польши, но и против авиакомпаний по всему миру, сообщает RT.

