Песков ответил Туску на его обвинения о подготовке Россией терактов

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы планировании Россией терактов против авиакомпаний являются очередным бездоказательным обвинением. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Польша хорошо известна подобными бездоказательными обвинениями.

«Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», - заключил он.

Ранее Туск в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия планировала воздушные теракты не только против Польши, но и против авиакомпаний по всему миру, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыОбвиненияПольшаДмитрий Песков

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