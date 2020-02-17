Песков ответил судье КС о правопреемстве России и СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником Советского Союза, являются частным мнением. Он также отметил, что в России не будут пересматривать или менять статус государства.

«Это мнение члена Конституционного суда, существует практика публикации таких мнений. В данном случае мы оставляем это [мнение] без комментария и исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — цитирует Дмитрия Пескова Ura.ru.

Напомним, что судья Константин Арановский назвал Советский Союз незаконно созданным государством, а Российская федерация не должна обладать конституционным статусом государства, причастного «к тоталитарным преступлениям».

