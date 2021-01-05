Песков ответил на вопрос о «войне башен» в Кремле
Никакой «войны» между различными управлениями в администрации президента нет, но есть жаркие рабочие споры, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
По его словам, иногда происходят бурные обсуждения, как и что нужно предлагать главе государства. При этом назвать такую ситуацию «войной башен» было бы преувеличением, считает представитель Кремля.
Песков добавил, что точку в спорах может поставить глава администрации президента.
"Или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту, но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", - заключил он.
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