Песков ответил на вопрос о «войне башен» в Кремле

Никакой «войны» между различными управлениями в администрации президента нет, но есть жаркие рабочие споры, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

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По его словам, иногда происходят бурные обсуждения, как и что нужно предлагать главе государства. При этом назвать такую ситуацию «войной башен» было бы преувеличением, считает представитель Кремля.

Песков добавил, что точку в спорах может поставить глава администрации президента.

"Или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту, но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", - заключил он.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Администрация ПрезидентаКремль
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