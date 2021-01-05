Песков ответил на вопрос о «войне башен» в Кремле

По его словам, иногда происходят бурные обсуждения, как и что нужно предлагать главе государства. При этом назвать такую ситуацию «войной башен» было бы преувеличением, считает представитель Кремля.



Песков добавил, что точку в спорах может поставить глава администрации президента.



"Или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту, но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", - заключил он.

