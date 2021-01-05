«Жить не хочется»: Песков рассказал о критике от Путина
После жесткой критики от президента России Владимира Путина жить сразу не хочется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Соловьев Live".
Так он ответил на вопрос, часто ли был на грани увольнения. Песков также подтвердил, что Путин может позвонить ему и выразить возмущение высказываниями пресс-секретаря.
Он добавил, что такое происходит нечасто, однако имеет место.
Весной прошлого года в фильме журналиста Андрея Кондрашова президент признался, что умеет прощать, но не всё. По его словам, нельзя прощать предательство. Путин также добавил, что не любит, когда с ним спорят.
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