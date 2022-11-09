Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

По его словам, всё зависит от графика главы государства, который сейчас весьма динамичный.

«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию до конца года, сообщает RT.