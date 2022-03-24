Песков ответил на вопрос о реакции Путина на увольнение Чубайса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, как Владимир Путин отреагировал на увольнение Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС.
«Вряд ли президент как-то отреагировал, уволился и уволился», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что Чубайс не был регулярным сотрудником президентской администрации и работал на общественных началах.
Ранее Песков заявил, что Чубайс покинул пост специального представителя президента России по связям с международными организации «по собственному желанию», сообщает RT.
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