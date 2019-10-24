Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

В Кремле сейчас не думают о преемнике Владимира Путина. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что до выборов ещё далеко – все занимаются напряженной работой, свидетелями чего россияне и являются.

Кстати, как отмечает RT, ранее в июле глава государства в интервью газете Financial Times признавался, что мысли о преемнике занимают его с тех самых пор, как он стал президентом — с 2000 года.

Отметим, что вопрос о преемнике Владимир Путин комментировал и в ходе прямой линии. Глава государства выступил за то, чтобы в нашей стране подросло новое, молодое поколение управленцев, которые «будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию», отмечает Life.ru.