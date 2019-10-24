Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
В Кремле сейчас не думают о преемнике Владимира Путина. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что до выборов ещё далеко – все занимаются напряженной работой, свидетелями чего россияне и являются.
Кстати, как отмечает RT, ранее в июле глава государства в интервью газете Financial Times признавался, что мысли о преемнике занимают его с тех самых пор, как он стал президентом — с 2000 года.
Отметим, что вопрос о преемнике Владимир Путин комментировал и в ходе прямой линии. Глава государства выступил за то, чтобы в нашей стране подросло новое, молодое поколение управленцев, которые «будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию», отмечает Life.ru.
Накануне телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника на посту главы государства. Об этом он сказал во время лекции на факультете журналистики МГУ. Ведущий программы «Вести недели» выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Он подчеркнул, что поддержка преемника со стороны действующего президента является «общемировой традицией». В пример Киселев привел Францию, Германию, Китай и США.
Российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН согласился со словами коллеги. Он рассказал, что еще несколько лет назад во время интервью с главой государства слышал от Путина, что тот действительно находится в поисках преемника.
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