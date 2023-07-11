Песков: Обдумываются различные варианты участия Путина в саммите БРИКС

Обдумываются различные варианты участия российского лидера Владимира Путина в саммите БРИКС. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что после того, как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в августе, будет очным. Генсек правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула заявлял, что ЮАР ожидает прибытия Владимира Путина на саммит, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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