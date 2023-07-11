Песков: Обдумываются различные варианты участия Путина в саммите БРИКС
Обдумываются различные варианты участия российского лидера Владимира Путина в саммите БРИКС. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что после того, как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в августе, будет очным. Генсек правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула заявлял, что ЮАР ожидает прибытия Владимира Путина на саммит, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru