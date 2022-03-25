Песков ответил на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждать будущее переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США пока преждевременно, сообщает РИА Новости.

Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что «реальность поменялась кардинально», и нужна серьёзная переоценка.

«Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьёзная переоценка», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАБезопасностьДмитрий Песков
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