Песков ответил на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждать будущее переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США пока преждевременно, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что «реальность поменялась кардинально», и нужна серьёзная переоценка.
«Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьёзная переоценка», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, сообщает RT.
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