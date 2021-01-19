Песков ответил на вопрос, боится ли Путин Навального
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» утверждения о том, что президент Владимир Путин якобы «боится» Алексея Навального, и по этой причине тот был задержан сразу в аэропорту по прилете из Германии в Россию.
Песков напомнил, что к Навальному была претензия по поводу «невыполнения законных правил» и его задержание «не имеет никакого отношения к президенту России», передает ТАСС.
Пресс-секретарь попросил не строить здесь никаких «ассоциаций» с президентом, пишет «Газета.ру».
Алексей Навальный прилетел в Москву в минувшее воскресенье, 17 января. Самолет с оппозиционным политиком приземлился в аэропорту «Шереметьево». Навальный был задержан на паспортном контроле в рамках дела по кражам в «Ив Роше».
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