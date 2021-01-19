Песков ответил на вопрос, боится ли Путин Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» утверждения о том, что президент Владимир Путин якобы «боится» Алексея Навального, и по этой причине тот был задержан сразу в аэропорту по прилете из Германии в Россию.

Песков напомнил, что к Навальному была претензия по поводу «невыполнения законных правил» и его задержание «не имеет никакого отношения к президенту России», передает ТАСС.