Песков отверг причастность РФ к атакам на французскую инфраструктуру

По его словам, подобные публикации - это очередные «утки», которыми не гнушаются не только низкопробные СМИ, но и уважаемые издания.

«Даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всём, что происходит. Это не добавляет имиджа надёжных источников информации для этих СМИ», - заключил представитель Кремля.

Ранее во Франции гражданина России задержали за предполагаемые планы по дестабилизации ситуации во время Олимпиады, сообщает RT.

