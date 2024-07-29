Песков отверг причастность РФ к атакам на французскую инфраструктуру
Сообщения о якобы причастности России к нападениям на объекты французской инфраструктуры во время Олимпиады являются «бездоказательными обвинениями». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Двитрий Песков.
По его словам, подобные публикации - это очередные «утки», которыми не гнушаются не только низкопробные СМИ, но и уважаемые издания.
«Даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всём, что происходит. Это не добавляет имиджа надёжных источников информации для этих СМИ», - заключил представитель Кремля.
Ранее во Франции гражданина России задержали за предполагаемые планы по дестабилизации ситуации во время Олимпиады, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru