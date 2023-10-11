Песков оценил возможное признание ХАМАС террористической организацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет свою позицию как страны, которая потенциально может принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта конфликта, сообщает РИА Новости.
Говоря об отношении Москвы к тому, что Франция и Евросоюз признали движение ХАМАС террористическим, он указал, что Россия сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта.
«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане», - отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что судьба российских граждан для Москвы является приоритетом номер один.
Ранее Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. По словам французского премьера Элизабет Борн, «у терроризма и варварства нет оправдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бельгия создаст фонд помощи Украине за счет российских активов
- В ходе акции в поддержку Израиля в США пострадали 30 человек
- Российский сериал о ВОВ «Про людей и про войну» победил на фестивале в США
- Начальник Московского метро назвал причину столкновения поездов
- Минобороны Германии заявило, что Израиль отказался от его военной поддержки
- Пользователи iPhone с iOS 17 столкнулись перезагрузкой устройств по ночам
- Экс-участница «Дома-2» попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
- Карта туриста в РФ будет доступна для гостей из 25 стран
- Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание потребителю допуслуг
- Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru