Песков оценил возможное признание ХАМАС террористической организацией

Говоря об отношении Москвы к тому, что Франция и Евросоюз признали движение ХАМАС террористическим, он указал, что Россия сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта.

«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что судьба российских граждан для Москвы является приоритетом номер один.

Ранее Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. По словам французского премьера Элизабет Борн, «у терроризма и варварства нет оправдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

