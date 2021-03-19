Песков оценил вероятность возобновления холодной войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прогнозирующие новую холодную войну эксперты просто пытаются на этом заработать, сообщает Ura.ru.
По его словам, в Кремле надеятся на лучшее, но «готовы к худшему»
«Что касается России, то Путин чётко заявил о желании несмотря ни на что, продолжать отношения между странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и всего мира», - отметил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ убийцей. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки позже заявила, что американский лидер не жалеет о своих высказываниях и впредь не намерен «сдерживаться ни в словах, ни в действиях».
После заявлений Байдена посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что это может означать приближение войны между странами.
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