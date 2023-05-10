Песков оценил вероятность применения ордера МУС на арест Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал маловероятным применение ордера Международного уголовного суда (МУС) в отношении Владимира Путина. Представитель Кремля дал интервью телеканалу ATV.

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«Все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира», - объяснил Песков.

По его словам, трудно представить, чтобы ордер МУС применили в отношении президента России.

Пресс-секретарь главы государства ранее сообщил, что решение об участии Путина в саммите лидеров БРИКС будет принято в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестВладимир ПутинДмитрий Песков

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