Песков оценил вероятность применения ордера МУС на арест Путина

«Все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира», - объяснил Песков.

По его словам, трудно представить, чтобы ордер МУС применили в отношении президента России.

Пресс-секретарь главы государства ранее сообщил, что решение об участии Путина в саммите лидеров БРИКС будет принято в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».

