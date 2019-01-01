Песков оценил профессионализм Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился своей оценкой северокорейского лидера Ким Чен Ына в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Песков назвал Ким Чен Ына осведомленным и владеющим деталями в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

«Ким Чин Ын владеет деталями. Он очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию, поэтому действительно он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы России отметил, что встреча двух лидеров государств проходила, в основном, в формате «один на один». В расширенном формате работы Ким Чен Ын оказался политиком, который «осведомлен обо всем, имеет свою позицию».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун рассказал НСН о главных итогах встречи глав России и КНДР.

